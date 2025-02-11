Україна

Андрій Шевченко розповів про долю заводу з виробництва полів у Краматорську.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував ситуацію навколо скандального заводу з виробництва штучних полів для українських стадіонів.

"Завод є, але він заарештований ARMA (агентство з розшуку та менеджменту активів). Ми слідкуємо, що агентство з ним робитиме далі.

Наша команда їздила на завод 6-7 місяців тому, дивитися в якому він стані. Там було все. Я також читав і у нас була інформація, що туди був приліт. Але офіційну інформацію надає ARMA.

Ми вжили певних заходів, тому що УАФ є потерпілою стороною у певних кейсах. Юристи цим займатимуться надалі", — сказав Шевченко на прес-конференції УАФ.

Нагадаємо, у вересні минулого року була інформація, що завод був знищений російським ракетним ударом по Краматорську, який було проведено вночі 26 липня. За інформацією ЗМІ, сума збитків склала 107 мільйонів гривень.