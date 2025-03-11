Україна

До вашої уваги трансляція поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 11 березня, розпочавшись о 15:30.

Сьогодні, 11 березня, відбудеться матч 21 туру української Прем'єр-ліги, у якому київське Динамо зіграє проти луганської Зорі.

Матч пройде на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Головни арбітром буде Віктор Копієвський, а за систему ВАР відповідатиме Володимир Новохатній.

Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Зоря:

Після 20 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість очок. У Зорі 28 балів після 19 ігор та шоста позиція.