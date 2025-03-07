Україна

Андрій Понєдєльнік розповів про матч УПЛ проти Шахтаря.

Захисник Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:1).

"Думаю, більшою мірою результат закономірний. Хоча, маючи декілька стовідсоткових моментів, ми могли дотиснути суперника. Загалом, наша команда задоволена, що ми перервали неприємну серію. Будемо рухатись вперед і перемагати.

Вдалось реабілітуватись за попередні результати? Це вирішувати нашим вболівальникам та аналітикам. Ми намагаємось виконувати свою роботу та досягати поставлених цілей. А вирішувати чи справляємось ми зі своєю роботою, чи ні — це вже не наша справа.

Нам вдалося стримати тиск за рахунок бажання та сили волі. Ми не поступались, атакували та мали свої моменти, не сиділи лише в обороні, а вибігали в контратаки. У захисті більшою мірою впорались. В атаці теж мали гарні моменти, проте, на жаль, не забили ще.

Дебютний гол Мендози? Звичайно, привітали його — це його дебютний старт та гол за нашу команду. Він хороший гравець. Бажаємо йому тільки далі розвиватись, забивати голи та допомагати Кривбасу", — наводить слова Понєдєльніка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Кривбас.