Україна

Футболіст отримав неоціненний досвід.

Гравець молодіжної збірної України Борис Крушинський прокоментував спільні тренування з футболістами національної команди в іспанському Бенідормі.

"Сьогодні була двостороння гра дуже високої інтенсивності. Мені дуже приємно тут знаходитися. Мандраж, коли граєш зі старшими партнерами, завжди є, але вони нас підтримували, тож він пройшов.

Я дуже радий тренуватися з основною командою. Це для мене велика честь, адже про таке мріє кожен футболіст. Я дуже вдячний тренерському штабу, що мене запросили на ці тренування, де я мав змогу відчути рівень першої збірної", — сказав Борис Крушинський.

Раніше став відомий склад збірної України на матчі з Бельгією.