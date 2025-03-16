Україна

Тренер розчарований діями футболістів в матчі з Інгульцем.

Олександр Бабич, головний тренер Чорноморця, прокоментував поразку від Інгульця (0:1) в матчі 21-го туру УПЛ та розповів про відсутність у заявці найкращого гравця минулого місяця Євгена Скиби.

"Дуже соромно перед вболівальниками, особливо за гру в першому таймі. Дії наших футболістів були незрозумілими.

Після перерви, коли ми зробили заміни, гру перевернули, але реалізація підвела. Були чотири чудових моменти, особливо у Янакова і Білошевського.

Що стосується Скиби, то він захворів — є така зіркова хвороба. Йому треба краще працювати на тренуваннях. Бутко після матчу попросив вибачення перед командою за свою грубу помилку", — сказав Бабич.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Чорноморець у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.