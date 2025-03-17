Грузини зіграють у Лізі націй проти Вірменії.
Лука Лацабідзе, ФК Чорноморець
17 березня 2025, 14:14
Півзахисник одеського Чорноморця Лука Лацабідзе отримав виклик до збірної Грузії. Про це повідомляє прес-служба "моряків".
Для 20-річного грузина це перший виклик до національної команди, яка у найближчих матчах Ліги націй зіграє проти Вірменії. Матчі відбудуться 20 та 23 березня.
Раніше Лука провів два поєдинки за молодіжну збірну Грузії.
Нагадаємо, контракт футболіста належить донецькому Шахтарю — цього сезону він провів за "моряків" 13 матчів на правах оренди.
Після 21 туру Чорноморець набрав 15 очок і посідає останнє місце в УПЛ.