Україна

Грузини зіграють у Лізі націй проти Вірменії.

Півзахисник одеського Чорноморця Лука Лацабідзе отримав виклик до збірної Грузії. Про це повідомляє прес-служба "моряків".

Для 20-річного грузина це перший виклик до національної команди, яка у найближчих матчах Ліги націй зіграє проти Вірменії. Матчі відбудуться 20 та 23 березня.

Раніше Лука провів два поєдинки за молодіжну збірну Грузії.

Нагадаємо, контракт футболіста належить донецькому Шахтарю — цього сезону він провів за "моряків" 13 матчів на правах оренди.

Після 21 туру Чорноморець набрав 15 очок і посідає останнє місце в УПЛ.