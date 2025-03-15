Досвідчений Олександр Васильєв зміцнить чернівецьку команду Першої ліги.
Олександр Васильєв, ФК Буковина
15 березня 2025, 15:59
Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Олександром Васильєвим.
Угода з 30-річним українцем розрахована до півтора року. У складі чернівецькій команді він виступатиме під 73 номером.
Останні два сезони Васильєв провів у складі Чорноморця — на його рахунку 56 матчів, чотири голи та дві результативні передачі.
Після першої половини сезону Буковина набрала 20 очок після 14 турів та посіла четверте місце у групі А Першої ліги.