Україна: Перша ліга

Досвідчений Олександр Васильєв зміцнить чернівецьку команду Першої ліги.

Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Олександром Васильєвим.

Угода з 30-річним українцем розрахована до півтора року. У складі чернівецькій команді він виступатиме під 73 номером.

Останні два сезони Васильєв провів у складі Чорноморця — на його рахунку 56 матчів, чотири голи та дві результативні передачі.

Після першої половини сезону Буковина набрала 20 очок після 14 турів та посіла четверте місце у групі А Першої ліги.