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Наставник житомирської команди поділився своїми думками перед грою з ЛНЗ.

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур прокоментував підготовку своєї команди до матчу УПЛ проти ЛНЗ.

"Відсутність збірників безумовно має вплив на тренувальний процес. Протягом першого тижня після відновлення тренувань ми вже говорили, що робити якісь висновки та щось коригувати без достатньо великої кількості гравців, які поїхали в розташування збірних. Без певної кількості гравців, які зазнали мікропошкоджень й певний час пропустили, не проста задача. Ми попередньо знали, що така ситуація скоріше за все відбудеться, що ці два тижні нам доведеться провести саме в такому стані й так чи інакше залучати до тренувального процесу гравців другої команди. Не очікували, що так багато доведеться залучати, але тим не менш. Трошки інший контекст цих тижнів був, отримали трохи інформації з приводу того, що нас чекає в найближчому резерві. Зараз вже із завтрашнього дня почнуть повертатись гравці з розташування збірних. Тому теоретичну роботу ми зробимо перед наступним матчем, і на практиці щось нам вдасться відпрацювати.

Збірники повернулись рано вранці (25 березня) і завтра вони будуть залучені в тренувальний процес. Тему про моральний стан, я думаю, не варто підіймати. Ми зараз маємо змінити нашу увагу й перенести фокус на офіційну гру. З точки зору фізичного стану, ми розуміємо, що після подорожі буде вплив. Через те що абсолютно різна ситуація наприклад, у Гуцуляка та Назаренка. Обидва були в розташування збірної, один отримав майже максимальне навантаження ігрове, інший його не отримав. Тому вже завтра, коли в них буде нагода перепочити, ми поспілкуємось більш предметно й отримаємо інформацію від нашого наукового департаменту з приводу того, в якому вони функціональному стані. Ми маємо пам’ятати, що в нас є наступний матч, але незабаром буде ще один. Окрім того, щоб щось награти за ці декілька днів, нам доведеться зробити, можливо, достатньо складні висновки з приводу розподілу навантажень на ці два матчі.

Лєднєв ще хворіє. Він точно не буде доступний на найближчий матч, далі вже подивимось. З прогнозованих позитивних новин повернення Сарапія, Андрієвського, завтра очікуємо на Батісту. Тому це був, скажімо так, вимушений процес, де в нас 13 гравців основного складу за межами тренування, але це було вимушено. Нам треба було це прийняти, для того щоб зараз, перед грою, вони поступово почали повертатись. Не найпростіша ситуація, але прогнозована. Не скажу, що нас це здивувало або застало зненацька, але потрібно просто прийняти цей факт таким, який він є. Ми розуміємо, що для клуба виклики в збірну те, задля чого ми й працюємо. На наших гравців є попит, на них звертають увагу, вони мають нагоду грати на міжнародній арені, тому на цих вагах, скажімо так, завжди буде позитивна частина й реалії з якими нам треба зіштовхуватись вже тут", — наводить слова Ашура прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ЛНЗ – Полісся відбудеться сьогодні, 28 березня, о 15:30 за Києвом. Потім 2 квітня "вовки" зіграють проти Вереса у Кубку України.