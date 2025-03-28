Україна

Фердинанд Ікенна поділився своїми думками про криворізький клуб.

Півзахисник Кривбасу Фердинанд Ікенна прокоментував свій перехід та адаптацію у складі криворізького клубу.

"Під час тренувань потрібно бути серйозним та зосередженим на сто відсотків. А час жартів вже наступає після занять.

Моя адаптація проходить дуже добре. Гравці, тренери, персонал — всі неймовірні, всі чудові. Всім дякую за підтримку. Поки що складність — тільки трохи мовний бар’єр. Я все ще працюю над цим. Мені дуже подобається українська, тому я намагаюсь вчити якісь базові слова. Наприклад, добрий ранок, надобраніч, смачно.

Чим відрізняються тренування у Кривбасі та Левські? Серйозне питання. Для мене тренування в обох командах дуже хороші з точки зору розвитку. Я б сказав, що в у Левські більше акцентують увагу на тактиці, володінні м'ячем, контратаках, намаганні забити м’яч та захисті. В Кривбасі в принципі все так само. Тому для мене різниця невелика.

Фізично я почуваюсь чудово. Не можу дочекатись та показати себе, на що я здатний. Сподіваюсь, вийду на поле вже наступної гри", — наводить слова Ікенни прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Кривбас проведе проти Ворскли. Гра відбудеться 30 березня о 13:00 за Києвом.