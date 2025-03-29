Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 29 березня 2025 року.
Лівий Берег - Олександрія, УПЛ
29 березня 2025, 17:57
Один з лідерів чемпіонату України Олександрія здобула мінімальну перемогу над Лівим Берегом у виїзному матчі 22-го туру УПЛ (1:0).
Єдиний гол у грі було забито на 13-й хвилині. Автор переможного м'яча Євген Смирний.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Олександрія в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Лівий Берег — Олександрія 0:1
Гол: Смирний, 13
Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Шаповал — Косовський (Приходько, 63), Дедух (Дієго, 88) — Синиця, М. Когут (Різник, 63), Шастал (Галас, 63) — Сухоручко (Кобзар, 46).
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Копина, Мартинюк — Ковалець (Шепелєв, 60), Калюжний, Смирний (Мишньов, 60) — Безерра (Джевані, 88), Філіппов (Кулаков, 69), Цара (Бєляєв, 61).