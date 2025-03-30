Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Оболонню.

Півзахисник донецького Шахтаря Антон Глущенко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (2:0).

"Відчував утому, якщо чесно, і про гол навіть не думав. Дуже довго чекав на офіційну гру, скучив за матчами. Знав, що, коли вийду, зможу забити, тож це не стало для мене несподіванкою. Дуже радий, що нам вдалося перемогти в такому важкому поєдинку.

Чесно кажучи, я знав, що заб’ю, і просто чекав на свій момент. Здається, була довга передача, Кевін чудово обіграв опонента, і я побачив вільний простір, а також те, що він помітив мене. Розумів, що він віддаватиме передачу, тому налаштовувався на удар. Дуже радий, що зміг забити.

Кому присвячуєш дебютний гол? Напевно, в першу чергу, собі, адже це дуже складно – не грати й спостерігати, як інші виходять на поле. Це вимагає великої витримки й терпіння. Також присвячую цей гол своїй родині, дівчині та вболівальникам.

Матч був напруженим, особливо в другій половині. Не можу точно сказати, чому так сталося. Ми трохи підсіли, були моменти, коли суперник відчув упевненість. За таких умов важко переламати хід, але добре, що нам вдалося забити другий гол і завершити матч перемогою", — наводить слова Глущенка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь — Шахтар.