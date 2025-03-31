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Олександр Поворознюк — про "здачу футболіста в ТЦК".

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував слова Олександра Козака, що він погрожував іншому гравцю команди, який хотів покинути петрівський клуб, тим, що "здасть його в ТЦК".

"Перед виїздом в Туреччину на збори готували документи, до мене підходять і кажуть, що Козак, Шершень, Козиренко, Мельничук, Петько перебувають у розшуку. Я їм кажу: "Хлопці, у нас офіційна зарплата. Зараз вийшов закон, що якщо зарплата на підприємстві на менше ніж 20 тисяч, то всі будуть броньовані. Прийдіть у військкомат і станьте на облік, як належить. Я всім дам бронь". А вони подумали, що я їх хочу…".

Після цього гравці почали пропускати тренування, а потім один з них заявив, що вони переходять в Кудрівку, адже в новому клубі "закриють" питання з ТЦК.

"Вони всі були винні мені гроші, але Шершень виявився найхитрішим. Він віддав мені 200 тисяч, попросив підписати "открєпітєльну", я йому підписав, він поїхав і грає в футбол", — сказав Поворознюк на своєму YouTube-каналі.

Згодом Поворознюк розповів історію Олександра Козака.

"Але за Шершеня хто говорить? Козак. Я б йому порадив розказувати свої історії, а не чужі. Він якось пішов з тренування, капітан команди, а на наступний день приходить і каже, що в нього не футбол в голові. Я питаю, що таке, а він каже "Та мені жінки зрадила, вона в мене гуляє, то мені не до футболу. Дайте мені грошей, 10 тисяч доларів, я їй щось куплю, щоб вона не пішла від мене". Я дав йому 400 000 гривень. Через трохи він світиться, цвіте, каже: "Я купив їй кілечко, то вона осталась в мене жити".

"Так Саша, це ж твої проблеми. То візьми і розкажи свою історію, як ти мені винен гроші. А потім я йому кажу, що якщо хоче піти, то хай віддасть мені борг, а він каже: "Так це будуть мені в якості підйомних, я ж контракт перепідписав". Саша, які підйомні, за що? Ну ось з цього все й почалося", — підсумував Поворознюк.

Раніше повідомлялось, що УАФ оштрафувала Шахтар, Верес та президента Інгульця.