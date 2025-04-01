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Єгор Твердохліб поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Ворскли (1:0).

"Емоції позитивні, тому що змогли перемогти. Це була важлива гра для нас, адже в попередніх турах ми не могли здобути три очки. Сподіваюсь, перемога дасть нам поштовх, щоб ми надалі більш впевнено і розкуто грали та набирали свої залікові бали.

Ми вийшли на гру трішки розібрані. Я вважаю, що Ворскла захопила ініціативу на перших хвилинах, але добре, що потім ми змогли вирівняти гру. Вважаю, що в такому матчу, хто перший забиває, той і має більші шанси перемогти — так і сталось.

Ворскла десь грала непогано, але не створила моментів. Ми ж точно могли забивати вдруге після моментів Хомченовського, Соси… Не забили, тому трішки гра була нервовою до останньої хвилини

Мій гол? Ми розіграли на фланзі комбінацію. Я побачив, що мʼяч у Микитишина і є вільна зона позаду захисників Ворскли. Тому відкрився – Артур зробив класну передачу — я забив ударом головою.

Пропуск наступного матчу проти Олександрії через перебір карток? 100% неприємний для мене момент в цій грі. Наче і забив, ми перемогли — все добре, але ця четверта картка, яка була зовсім непотрібна. Але це футбол. На жаль. Що ж, вважаю, у нас є гравці, які зможуть замінити мене. Ми – одна команда", — наводить слова Твердохліба прес-служба клубу.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 22 туру УПЛ.