Україна

Микита Безуглий поділився своїми думками після гри з Вікторією.

Центральний захисник Буковини Микита Безуглий прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти Вікторії (2:1), у якому він відзначився переможним голом.

"Після матчу емоції переповнюють настільки, що ще досі не розумію, що відбувається! Ми провели історичний матч, а тепер вперше у своїй історії зіграємо у півфіналі Кубка України.

Звісно, завжди приємно забивати, заради цього ми і граємо у футбол. Але не так важливо, хто забив, головне те, що команда здобула таку важливу перемогу.

Нам підкорилося історичне досягнення. Вітаю всіх чернівчан з перемогою! Будемо намагатися зробити все від себе можливе у наступній кубковій грі, щоб вийти до фіналу.

Тепер всі думки спрямовуємо на підготовку до стартового матчу у весняній частині сезону Першої ліги проти Кудрівки, який відбудеться уже цієї неділі", — наводить слова Безуглого прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – Вікторія.