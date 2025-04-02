Микита Безуглий поділився своїми думками після гри з Вікторією.
Микита Безуглий, ФК Буковина
02 квітня 2025, 09:40
Центральний захисник Буковини Микита Безуглий прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти Вікторії (2:1), у якому він відзначився переможним голом.
"Після матчу емоції переповнюють настільки, що ще досі не розумію, що відбувається! Ми провели історичний матч, а тепер вперше у своїй історії зіграємо у півфіналі Кубка України.
Звісно, завжди приємно забивати, заради цього ми і граємо у футбол. Але не так важливо, хто забив, головне те, що команда здобула таку важливу перемогу.
Нам підкорилося історичне досягнення. Вітаю всіх чернівчан з перемогою! Будемо намагатися зробити все від себе можливе у наступній кубковій грі, щоб вийти до фіналу.
Тепер всі думки спрямовуємо на підготовку до стартового матчу у весняній частині сезону Першої ліги проти Кудрівки, який відбудеться уже цієї неділі", — наводить слова Безуглого прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – Вікторія.