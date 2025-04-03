Україна

Футболіст висловився після проходу в 1/2 Кубка України.

Олександр Піхальонок, хавбек Динамо, прокоментував перемогу над Рухом (1:0) в матчі 1/4 фіналу Кубка України.

"Добре, що забив, що ми виграли цей матч, але ми могли й раніше забивати, зокрема, на початку матчу мали два моменти. Якби їх реалізували, було б набагато легше, а так довелося понервувати у другому таймі, адже у Руху теж були моменти після перерви.

Фінальний відрізок сезону? Він вже давно почався, у нас кожна гра – як фінал. Потрібно дивитися лише на себе і йти від матчу до матчу. Наш наступний суперник Лівий Берег, на кожну команду слід налаштовуватися, як на Шахтар, тоді буде й результат", — сказав Піхальонок.

Піхальонок провів 22 офіційні матчі та забив п'ять голів в цьому сезоні.