Україна

Гравець київського клубу прокоментував звитягу над Рухом у Кубку України.

Голкіпер Валентин Моргун зберіг свої ворота "сухими" в дебютному поєдинку за Динамо Київ.

Рух — Динамо 0:1 Відео гола та огляд матчу 02.04.2025

Першим у футболці столичного клубу поєдинком для 23-річного українця стала виїзна зустріч із Рухом у чвертьфіналі Кубка України-2024/25.

"Ми здобули перемогу, та на цей момент виконали нашу задачу — пройшли далі, тепер будемо чекати наступного суперника та готуватися до нього. Звісно, ми не забуваємо й про наші задачі у чемпіонаті України.

Звісно, відчувалася відповідальність, яка вилилася у кілька моїх незрозумілих рішень, а також у технічний брак. Але загалом я готував себе до такого напруженого матчу. Ми розуміли, що граємо у Кубку, і все вирішиться в одній грі. Ціна помилки була дуже високою.

Відбивати м'ячі приємно, але це моя робота. Якби ми не забили, мої сейви не допомогли б – грали б далі екстратайми або справа дійшла б до післяматчевих пенальті. Тому мені важко відповісти на це запитання. Ми забили, перемогли — дякую Олександру Піхальонку й усім хлопцям. Сьогодні була важка гра, був бій. Крім того, стан поля теж нам дещо заважав", — цитує Моргуна офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, команда Олександра Шовковського вже дізналася свого наступного суперника в КУ.