Україна

Київська команда випереджає представників Словаччини та Парагваю.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES представив клубний рейтинг світу за кількістю вихованців у своїх національних чемпіонатах.

Рейтинг охоплює період з 25 березня 2024 року до 25 березня 2025 року.

Лідирує у рейтингу київське Динамо, яке набрало 58,8%. За "біло-синіми" йдуть Жиліна зі Словаччини (57,6%) та Лібертад з Парагваю (56,4%).

Якщо брати загальний показник клубу разом із легіонерами, Динамо посідає третє місце, поступаючись колумбійському Енвігадо та Атлетіку з Більбао.

Також додамо, що київська Оболонь, Атлетік, угорський Паксі, узбекистанський Шуртан та корейський Гімчеон мають у своєму розпорядженні лише гравців із країн своїх чемпіонатів.

Після 22 турів Динамо Київ (54) лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Олександрію на чотири очки. Оболонь йде на 14 місці, набравши 18 балів.