Україна

Младен Бартулович розповів про складну перемогу над Ворсклою.

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Ворскли (2:1).

"Завжди радий повертатися до Полтави. Вітаю свою команду з перемогою! Заслуговували на неї. Так, перемога була нервова, але ми напрацювали на переможний результат. Дуже дякую хлопцям за відношення. Вони дуже хотіли виграти сьогодні.

До червоної карти ми грали краще та мали кращі моменти. Після того, як у суперника вилучили гравця, був період, коли ми приходили до тями. Але все це виключно психологія. Десь, розслаблялися. Хвилин 15-20 були дуже погані. З приводу цього вже розмовляли з командою в роздягальні. Будемо розбирати.

В деяких моментах Зоря не дуже впевнено діяла в обороні? Це питання концентрації, а також гарної гри суперників. Ворскла — дуже гарна команда. Ми ж не граємо з аматорами. Футбол це гра, в котрій моменти є та будуть у кожного.

Владислав Вакула вчора відчув біль в коліні. Проблеми є й у Білоцерковця. Важка ситуація була на флангах. Плюс, багато гравців на жовтих картках", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Зоря.