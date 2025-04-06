Україна

Ветеран продовжує запалювати.

Центральний захисник одеського Чорноморця Ярослав Ракіцький прокоментував підписання контракту з "моряками" та перемогу над ЛНЗ (1:0) в рамках 23-го туру УПЛ. Його слова наводить офіційна сторінка українського клубу у Фейсбук.

"По-перше, хочу підкреслити, що таке місто як Одеса заслуговує команду саме в Премʼєр-лізі. Тільки вищий футбольний дивізіон, жоден інший. І дуже сподіваюсь, що керівництво Одещини дозволить вболівальникам відвідувати наш стадіон. Нам важливо грати за підтримки ультрас. 2000 фанатів на арені — і це зовсім інша атмосфера. Чорноморець на це заслуговує.



Щодо сьогоднішньої гри, то звичайно приємно допомогти команді здобути позитивний результат. Я розумію, що можливо ще не на 100 відсотків готовий, але залишив на полі себе повністю. У ЛНЗ хороша команда, але ми сьогодні були кращі в боротьбі, виході із захисту в атаку, агресії, гострими були наші стандарти. Врешті решт, нам ця перемога була важливіше. Всі розуміють ціну цих трьох очок.

Всім хотілось підтримати Олександра Миколайовича, який тільки розпочав роботу в клубі. За себе скажу, що відразу погодився на пропозицію свого багаторічного одноклубника і друга. Дуже поважаю Миколайовича (Олександра Кучера — прим.), він справжній професіонал. І вірю, що спільними зусиллями ми збережемо Чорноморець в Премʼєр-лізі", — заявив Ракіцький.

Зазначимо, що у матчі з ЛНЗ 35-річний захисник відзначився результативною передачею.