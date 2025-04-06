Україна

Руслан Ротань поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (1:0).

"Дуже емоційний матч, суперважливий для обох команд. Ми сьогодні грали з бронзовим призером, нашим конкурентом. Я дуже задоволений командою, її характером та жагою до перемоги.

Погода додала нам негараздів. Дуже хвилювались, адже за тиждень у нас три матчі. В середу кубковий вийшов для нас на 120 хвилин, тому дуже багато уваги приділили відновленню. Налаштовував хлопців на позитив, адже саме він дає емоції, які нам потрібні на наступний матч.

Тому я дуже задоволений, що хлопці підійшли до ключового матчу в гарному настрої. Що стосується гри було дуже багато боротьби і рівного футболу. Ми грали до першої помилки, в ключових матчах так завжди відбувається.

Як я сказав раніше, в останньому матчі ми допустили помилку і програли Шахтарю, сьогодні Кривбас допустив помилку і програв нам. Матч з Кривбасом був рівний з обох сторін", — наводить слова Ротаня прес-служба криворізького клубу.

На Football.ua доступен для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Кривбас.