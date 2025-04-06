Україна

Наставник Лівого Берега поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"Складно щось коментувати відразу після такого матчу. Ми грали проти майбутнього чемпіона України.

До матчу сказав хлопцям, що варто грати агресивно, активно. Якщо не будемо по спортивному злими, то Динамо стане чемпіоном навіть скоріше, ніж всі думають.

Гра була такою як всі бачили… Нашій команді багато чого ще не вистачає. Бракує індивідуальною майстерності, спокою та швидкості ухвалення рішень. Безумовно, ще є над чим працювати. Вітаю Динамо з перемогою", — наводить слова Первака прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Лівий Берег.