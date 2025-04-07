Україна

Кирило Дришлюк поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Півзахисник Зорі Кирило Дришлюк прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Ворскли (2:1).

"Звичайно, позитивно те, що перемогли, всі дуже задоволені. Звичайно, трошки валідольна гра для наших уболівальників, але, вважаю, проявили характер і закономірно перемогли.

Я вважаю, що хлопці всі трошки розслабилися і подумали, що ми перемогли, що це для нас переможна гра. Вважаю, що ми повинні були грати трошки простіше. Але результат залишається, а гра забувається. Всі задоволені, що ми перемогли – це найважливіше.

Зараз нам дали два вихідних. В роздягальні позитивно все. Зараз трошки відпочинемо, потім уже розберемо після вихідних нашу гру та будемо готуватися до наступних матчів", — наводить слова Дришлюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Зоря.