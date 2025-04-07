Україна

УАФ направила офіційного листа в УЄФА.

Українська асоціація футболу надіслала офіційного листа до УЄФА щодо інциденту, який мав місце під час проведення 49 Конгресу УЄФА у Белграді.

"Від імені Української асоціації футболу та всієї футбольної спільноти України звертаємося до Вас у зв’язку з нещодавнім інцидентом, що стався під час 49 чергового Конгресу УЄФА в Белграді, а саме — із персональним складом списку померлих членів європейської футбольної родини, які згадуються в традиційному щорічному поминальному відеоролику.

Звертаємо Вашу увагу, що російський ексфутболіст олексій бугаєв, згаданий у наданому рфс списку для вшанування пам’яті, був добровольцем російської армії під час повномасштабної військової агресії росії проти України. Він свідомо та з власної волі прийняв рішення йти на українську землю та вбивати безвинних українських людей і загинув минулого року саме через ці обставини.

Схожа ситуація стосується ще одного ексфутболіста — заура казієва, який також був у цьому списку. Крім того, казієв виступав за незаконно створений окупантами в тимчасово окупованому Криму клуб — тск-таврія.

Війна в Україні триває з 2022 року й досі. Агресор, залишаючись безкарним, щодня забирає життя українців — футболістів, тренерів, арбітрів, а також десятків тисяч мирних громадян — дітей, жінок, людей похилого віку — в їхніх домівках, лікарнях, дитсадках, на вулицях; руйнує спортивну інфраструктуру та знищує цілі міста. І все це чинять російські солдати — такі, як бугаєв і казієв.

Українське футбольне співтовариство наголошує, що для європейської футбольної родини є неприпустимим і недоречним виявляти пошану таким особам, ставлячи їх в один ряд зі справді видатними футбольними діячами. Ми наполегливо просимо Вашого розгляду цього питання. Такі речі не повинні мати місце", — йдеться у листі від УАФ.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не планує повертати російські команди до міжнародних змагань.