Україна

Втім, львів'яни взяли три очки.

Захисник Руху Ростислав Лях поділився думками про звитягу над Колосом (1:0) в матчі УПЛ.

"Дуже важка, але хороша гра – приємно перемагати. В роздягальні були дуже позитивні емоції, адже команда зачекалась на цей результат. Ми важко працювали і нарешті у нас все вийшло, тому всі задоволені.

Після матчу тренерський штаб подякував нам за гру. Сьогодні було непросто, адже погода вносила свої корективи і нам протистояв непростий суперник. Ми знали, що Колос це хороша команда з якісною фізичною підготовкою і буде важко з ними грати. Втім ми провели хороший матч попри те, що вітер і сніг заважали нам показати свою найкращу гру.

Найважливішим для нас було заробити три очка і Рух зміг їх здобути. Відсутність перемог тиснула на команду, це було психологічно непросто. Але сьогодні ми забили гол, перемогли, тож це добре вплине на наш емоційний стан. Сподіваюсь, далі команда буде забивати частіше та тішити вболівальників хорошими результатами", — сказав Лях.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Рух у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.