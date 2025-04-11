Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Олександрією.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч УПЛ проти Олександрії.

"Перемога над Колосом була важливою для команди в психологічному плані. Я вже неодноразово казав, що Рух показував непогану гру, але нам чогось не вистачало, щоб здобути позитивний результат. Ця перемога має зробити хлопців більш розкутими.

І Едсон, і Бекназ Алмазбеков провели якісний матч в Ковалівці, Бабукар Фаал теж якісно підсилив гру, вийшовши на заміну. Всі новачки поступово адаптовуються і ми впевнені, що вони допоможуть команді.

Не думаю, що зміна ігрової схеми вплинула на успіх в попередньому матчі. Звісно, футболісти більш адаптовані до гри з чотирма захисниками, а не трьома, але команда повинна вміти грати різноманітно. В нашому випадку важливим є не схема, а те, як гравці сприймають інформацію. Тому для нас не є проблемою перебудовуватись як на конкретні матчі, так вже і під час гри.

Цікаво грати проти таких суперників, як Олександрія. Зараз ця команда веде боротьбу за чемпіонство. В їхньому складі зібрані якісні футболісти, які хочуть проявити себе. Та ми не виділяємо конкретних опонентів і налаштовуємось на цей матч, як і на інші в чемпіонаті. УПЛ зараз дуже конкурентна і немає легких поєдинків", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух – Олександрія відбудеться завтра, 12 квітня, о 15:30 за Києвом.