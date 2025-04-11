Україна

Коментар українського тренера після розгромної поразки.

Після поразки від Шахтаря з рахунком 1:4, головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук поділився своїми враженнями на пресконференції, зазначивши, що команда продовжує розвиватися і має потенціал для гри на більш високому рівні, попри невдачу у цьому матчі.

"Хочу сказати, що в жодному разі ви не почуєте від мене негативу. Погано лише те, що ми поступилися, і зрозуміло, що рахунок міг бути іншим. Я не стверджую, що ми могли виграти, але ми точно могли забити ще декілька м’ячів.

Для мене дуже важливо, що ми отримали інформацію, яка підтверджує: команда має потенціал, і це свідчить про те, що ми близькі до того, аби грати у футбол на якіснішому рівні. Сьогодні нам забракло реалізації, проте моменти, які ми створили, я б назвав серйозними діями в атаці. І якби ці нагоди завершилися голами, ми могли б із гордістю про них згадувати та передивлятися їх.

Розуміємо, що отримана інформація важлива і сьогоднішня гра була певним тестом на цьому етапі. Хочу ще раз висловити величезну подяку й особливо відзначити вражаючий у позитивному сенсі вчинок нашого президента: після гри він зайшов до роздягальні й сказав надзвичайно правильні та потрібні слова. За це велика повага і щира подяка", — сказав Григорчук.

Раніше повідомлялося, що Яремчук потрапив у сферу інтересів Шахтаря та Трабзонспора.