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Наставник криворізької команди поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб відповів на запитання журналістів після поразки від київського Динамо (0:2) у матчі УПЛ.

"Хороша гра у виконанні обох клубів. Єдине, що нам не вистачило десь майстерності. Динамо забило, а ми не змогли це зробити. Тому рахунок 0:2. Сама гра – думаю, хлопці віддавалися, грали дисципліновано. В мене язик не повертається щось погане сказати на їхню адресу. Так, ми програли, як і з Олександрією. Це футбол, так буває. У будь-якому спорті завжди хтось виграє, а хтось програє. Дуже прикро, але на сьогодні що є, те є.

Знову ж таки, навчити відкриватися, комбінувати – це можливо, але навчити майстерності я вже в цьому віці точно не зможу футболістів. Якщо воно закладено – то воно закладено, якщо цього немає – тяжкувато. Це молодих наших хлопців ще можна чомусь навчити і показати, а так… Подивіться, як забив свій м’яч Ванат – респект і повага. Він прийняв, колихнув нашого захисника, хоча наш захисник знає, що це форвард лівоногий, і в нього сильна нога – ліва. І пускати під ліву ногу, щоб він пробив – ну, трошки… Це і є такі дрібниці, які нам десь заважають зробити результат. Але зараз через три дні знову гра з Шахтарем. 40 хвилин у нас є, ми 0:1 програємо. Думаю, будемо робити все, щоб все одно трошки нерви потріпати.

Я не хочу когось виділяти після матчу. Можу сказати, що команда в цілому непогано виглядала, на мій погляд. Ми грали в свій футбол, атакували, захищалися. Але сказати, що якась була перевага на боці Динамо, язик не повертається. Тим більше, на 70 чи якій там хвилині було вилучення їхнього гравця, ми були в більшості. Єдине: дуже-дуже прикро, що ми не змогли цим скористатися. Не забили, а навпаки пропустили ще другий м’яч – ось це мене бентежить", — сказав Вернидуб в ефірі Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Динамо Київ.