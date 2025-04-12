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Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (2:0).

"Насамперед, вітаю уболівальників з перемогою, вона дуже важлива. Завжди дуже непросто грати з командами, якими керує Юрій Миколайович Вернидуб, так само як непросто будь-якій команді грати у Кривому Розі. Кривбас — складний суперник для будь-кого.

Ми мали багато нагод, які мали доводити до ударів по воротах і забитих м’ячів. Моменти були і у першому таймі, і у другому, зокрема чудову можливість мав Денис Попов після подачі кутового, Віталій Буяльський, коли він вирішив віддати передачу на Андрія Ярмоленка, хоча міг завершувати сам, а також Владислав Ванат, на якому, вважаю, було порушення правил, що можна було трактувати як фол останньої надії й вилучати футболіста Кривбасу. Цей спірний момент завершився не на нашу користь, як і епізод з вилученням Попова.

Безумовно, щоб забивати, мало створювати моменти, потрібно бити по воротах. Ми над цим працюємо, і доводили до гравців, що будь-які комбінації необхідно завершувати. Результатом я, безумовно, задоволений, як і ставленням гравців, хоча тут важко грати ще й через ситуацію з тривалими повітряними тривогами. Ми добиралися до місця проведення матчу дві години, зупинившись на ніч у Кропивницькому. Мабуть, усе це наклало свій відбиток, але ставлення та мотивація гравців – це, безумовно, плюс.

Перенесення матчів Кривбасу в інше місто? Я не ухвалюю жодних рішень з цього приводу, але розумію, що Кривбас проводить більше матчів за всі інші команди, адже їм потрібно дограти з одним суперником, з іншим. Це вимагає підготовки та є додатковим навантаженням на всіх. Безумовно, у тому, що відбувається в нашій країні, здорового глузду немає зовсім, та ми боремося за свою незалежність та свободу. Нам потрібно вистояти та зробити усе можливе, щоб зберегти державність. Адже свобода – це не те, що вам можуть дати, це те, що у вас ніколи не можуть забрати.

Водночас є обставини, потрібно завершити чемпіонат в певні строки. Ми розуміємо, що граємо для уболівальників, але й безпека теж має бути на стадіонах. Дякую за те, що ви залишаєтеся у футболі, бажаю, щоб у нашу країну якнайшвидше прийшов мир з нашою перемогою. Також дякую нашим Збройним силам за те, що вони дають нам можливість грати у футбол", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Динамо Київ.