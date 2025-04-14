Україна

Півзахисник Вереса зізнався, що давно мріяв про такий гол, і відпрацьовував удар на тренуванні напередодні матчу.

Півзахисник Вереса Ігор Харатін прокоментував свій ефектний гол у матчі 24-го туру УПЛ проти Зорі (2:1), відзначивши, що це була заздалегідь підготовлена комбінація.

"Мій гол — це домашня заготовка. Ми вчора тренували, вчора два таких поклав. Дуже хотів забити, чесно кажучи, мріяв, бо знаю, що маю такий удар, але ніколи не використовував.

Футболіст зізнався, що ще вранці говорив партнерам про своє бажання відзначитися:

"Сьогодні зранку розмовляли про це, і хлопцям казав, що мрію забити. Вірите — не вірите, але саме так і сталося. Слава Богу, забили. Кльоц шикарну передачу дав. Дякувати Богу, сьогодні забив гол", — додав Харатін.

Звіт про матч читайте на Football.ua.