Україна

Голкіпер Інгульця встановив унікальне досягнення в УПЛ.

Напередодні петровський Інгулець у Олександрії в номінально домашньому поєдинку двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги поступився львівським Карпатам.

Інгулець — Карпати 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

На 12 хвилині цієї зустрічі воротар "козаків" Олексій Паламарчук парирував пенальті від півзахисник "левів" Бруніньйо, завдяки чому встановив унікальне досягнення для нашого чемпіонату, збільшивши серію відбитих пенальті до шести поспіль ударів.

Після завершення гри голкіпер прокоментував своє досягнення.

"Рекорд рекордом, але ми сьогодні не здобули важливі очки, які нам потрібні були.

Епізод із пенальті? Та нічого — сам пішов, сам сфолив, довелось виручати. Подивився на нього — він якось невпевнено підходив, не знав, куди буде бити. Намагався зреагувати до кінця просто", — заявив український виконавець.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме черкаський ЛНЗ.