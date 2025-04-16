Україна

Деталі нової угоди з 25-річним українцем не розкриваються.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з півзахисником Кирилом Дришлюком.

Деталі нової угоди з 25-річним українцем не розголошуються, але зазначається, що контракт є довгостроковим.

Нагадаємо, Дришлюк перебрався до Зорі у лютому 2023 року з Олександрії. На його рахунку 46 матчів, з яких 18 у нинішньому сезоні. Також він віддав дві гольові передачі.

Після 23 турів Зоря набрала 32 очки та посідає сьоме місце в УПЛ.