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Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з "левами".

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч УПЛ проти львівських Карпат.

"Гра з Карпатами буде цікавою та принциповою. Та ми готуємось до цього поєдинку як і до інших матчів у чемпіонаті, тож не думаю, що вивіска цієї гри буде якось додатково тиснути на хлопців.

Попередні дві гри між Рухом та Карпатами були інтригуючими та цікавими для вболівальників. Не думаю, що для нашої команди цей матч буде складнішим, ніж з Динамо чи Олександрією, з якими ми грали нещодавно.

Рух знову почав набирати очки і це дуже важливо для нас в психологічному аспекті. В міжсезоння кардинально змінився склад і новачки потребували часу на адаптацію до гри команди. Перші матчі другої частини сезону ми зіграли невдало.

Хотілось, щоб після цього хлопці отримали заряд впевненості й тому вважаю, що результати попередніх кількох матчів є важливими для колективу. Ми зіграли з якісними суперниками та здобули необхідні очки – це має дати поштовх команді", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Карпати – Рух відбудеться у суботу, 19 квітня, о 13:00 за Києвом.