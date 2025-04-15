Україна

Молодий вінгер вже виблискує у першій команді, а донецький клуб стежить за ним.

Бразильський Сан-Паулу відкрив нового молодого таланта — 20-річного Лукаса Феррейру, який уже привернув увагу європейських клубів. Особливий інтерес до гравця проявляє донецький Шахтар, який має історію успішної роботи з бразильськими футболістами.

Феррейра, вихованець академії Котія, дебютував у старті за основну команду в останніх двох матчах і справив враження своєю технікою, швидкістю та рішучістю. Граючи на правому фланзі, він отримав свій шанс через кадрові втрати і використав його на максимум.

Попри порівняно низьку клаусулу — близько восьми мільйонів доларів — Сан-Паулу не планує продавати гравця найближчим часом. Однак Шахтар, що відомий своєю скаутською мережею в Бразилії, уже активно моніторить ситуацію. У клубі бачать у Феррейрі потенційне посилення атакувальної лінії.

Раніше повідомлялося, що Кевін із Шахтаря є однією з пріоритетних літніх цілей Наполі.