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Наставник криворіжан поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:2).

"Емоції не дуже добрі. Поступились у третьому матчі поспіль. Так, розумію, що в цих поєдинках грали з лідерами чемпіонату, але все ж. Догравали 40 хвилин сьогодні. Так, формат гри незвичайний. Але, на мій погляд, ми вибрали правильну тактику. Адже, розумів, якщо грати від захисту, на контратаках, то це нічого не принесе. Було 40 хвилин, за які треба було щось зробити, щоб забити. Як мінімум зрівняти рахунок. Як максимум – виграти. Так буває, якась чорна полоса у нас йде поки.

Начебто, непогано виглядаємо, ігри даються, але пропускаємо дуже легкі голи. Натомість, не можемо забити. Пенальті сьогодні не реалізували… Розумію переживання Іліча, але так вже сталось. Це футбол. Треба вміти виходити з важких ситуацій гідно та рухатись далі. За три дні вже гра проти Зорі. Будемо налаштовуватись як слід.

Попереду — сім турів. Відступати вже нікуди. Треба набирати очки. Будемо робити все для того, щоб набирати ці очки. По грі сьогодні: сподобались обидві команди. Цікавий швидкий футбол – 40 хвилин. Так, вони швидко пролетіли, але було цікаво.

Вакулко набагато швидший, ніж інші центральні захисники. Нам була потрібна швидкість: хотіли грати один в один, високий пресинг. Нам треба було забивати. На мій погляд, Вакулко підходить під цю модель, яка нам сьогодні була потрібна. Це — мій вибір. Чи помилився я? Не знаю. Але це мій вибір.

Дуже переживав через те, що вчора себе погано почував Ікенна. Але сьогодні запитав у нього як він. Сказав, що готовий на сто відсотків. Бачите, згодом попросив заміну. Замість нього вийшов Понєдєльнік, а Вакулко перемістився на позицію опорника", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Шахтар.