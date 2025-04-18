Україна

Наставник Олександрії Руслан Ротань мав рацію після матчу з львів'янами в УПЛ.

Консультант з арбітражу УАФ Ніколо Ріццолі прокоментував спірний епізод у матчі 24 туру УПЛ між львівським Рухом та Олександрією (1:1).

Нагадаємо, на 76 хвилині м'яч після удару Артема Козака влучив у руку Артема Рябова у штрафному майданчику львів'ян, проте арбітр вирішив не призначати пенальті. Після цього УАФ опублікувала переговори арбітрів за цим епізодом.

"Гравець №16 Руху намагався заблокувати удар по воротах, створивши перешкоду своїм тілом. М’яч торкається спочатку правої руки, яка знаходиться в природному положенні і близько до тіла, а потім злегка зачіпає коліно. Ці два незначні дотики не змінили траєкторію польоту м’яча, який після цього потрапив у ліву руку, що зігнута в неприродному положенні і яка явно збільшує його в розмірах. За цими критеріями арбітр повинен був призначати пенальті за неправомірну гру рукою.

На жаль, зображення, доступні відеоасистенту арбітра, не дуже чіткі, і вони не змогли знайти зображення, які могли б підтвердити точку контакту між м’ячем і лівою рукою. Незважаючи на це, очікується, що в такій ситуації відеоасистент арбітра буде рекомендувати перегляд на полі для кращої оцінки ситуації, завжди пам’ятаючи, що гра рукою – одна з найскладніших речей для оцінки наживо", — сказав Ріццолі.

Додамо, що після матчу головний тренер Олександрії Руслан Ротань, як виявилося, слушно розкритикував арбітраж.