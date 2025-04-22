Україна

Віталій Дахновський поділився емоціями від гри проти "моряків".

Півзахисник рівненського Вереса Віталій Дахновський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (2:1).

"Невдалий для нас перший тайм. Дуже хотіли перемогти, доклали багато зусиль. І коли забив другий гол — емоції переповнювали. Якось несвідомо зняв футболку. Не планував таке святкування — це сталося на емоціях. Це вперше в моїй кар'єрі, до речі.

Щодо коректив в перерві — скажу конкретно за себе. Тренер просив зіграти трохи по-іншому. В другому таймі робив на полі саме те, чого від мене вимагав тренерський штаб — і ми перемогли.

Можливо, трохи не налаштувалися на Чорноморець. Нас за це покарали в першому таймі. Але, якби ми ефективніше грали в атаці — теж могли б забивати ще до перерви. Вітаю усіх вболівальників з Великоднем і дякую, що підтримали нас у цій грі", — наводить слова Дахновського прес-служба клубу.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 25 туру УПЛ.