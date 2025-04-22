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Наставник чернівецької команди поділився своїми думками перед півфіналом Кубка України.

Виконувач обов'язків головного тренера Буковини Григорій Чурілов прокоментував майбутній півфінал Кубка України проти київського Динамо.

"Ми прагнемо витримувати структуру гри та не змінювати свої принципи і алгоритми. Але, звичайно, деякі коригування ми внесемо. Потрібно враховувати індивідуальний рівень гравців, тому що Динамо володіє практично двома рівноцінними складами. У них є можливість для якісної ротації. У динамівців дуже якісна атакувальна ланка. Тут варто виділити і Ярмоленка, і Шапаренка, і Ваната та й інших гравців.

Динамо зараз впевнено лідирує у чемпіонаті України. Це багато про що говорить. Про силу команди, про рівень, про її нинішній стан. Нам потрібно зіграти максимально компактно при обороні, застосовувати принципи страхування, грати більш щільно, бути максимально сконцентрованими. Загалом ми свої принципи не змінюємо, але деталі враховуємо під кожного суперника. Мені не потрібно додатково налаштовувати своїх підопічних на цей матч.

Ми зіграємо у півфіналі Кубка України з лідером УПЛ – тут не потрібно підбирати особливі слова. Будемо слідкувати, щоб емоції нас не захлиснули. А те, що у нас буде максимально бойовий настрій – у цьому я не сумніваюся. Динамо прагне у цьому сезоні оформити золотий дубль. Вони будуть максимально вмотивовані на цей поєдинок, тому точно не варто очікувати якоїсь недооцінки з їхнього боку.

Ми завжди граємо для вболівальників. І це не просто слова. Ми дуже цінуємо кожного, хто цікавиться командою, підтримує її, переживає за гру, за результати. Я точно знаю, що футболісти будуть самовіддано битися на полі до останньої хвилини матчу, будуть відстоювати честь клубу, міста, вболівальників та всього буковинського краю", — наводить слова Чурілова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Буковина – Динамо Київ пройде у середу, 23 квітня, о 16:00.