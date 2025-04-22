Україна

Ігор Суркіс поділився своїми думками про Андрія Ярмоленка та інших гравців киян.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував ситуацію з контрактами лідерів "біло-синіх" Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського, а також поділився думками про виступи Миколи Шапаренка та Миколи Михайленка.

"У нас була розмова з Ярмоленком. Ми з ним домовились, що наприкінці сезону сядемо і будемо розмовляти. У мене є надія, що Андрій захоче продовжити свою кар’єру ще на рік. Може, й більше. Те, що він демонструє на футбольному полі… Може, його не вистачає на всі 90 хвилин, але клас є клас. У нього немає ніяких проблем зі здоров’ям. У нього вік, а грає він розумом перш за все. Він — цей лідер на полі, який потрібен Динамо після того, як пішов від нас такий, як Олег Лужний.

У мене з Буяльським була дуже серйозна розмова. Я йому обіцяв: якщо буде гарна пропозиція – я його безплатно відпущу. У нього були такі пропозиції. Він необхідний команді – перш за все, великий досвід і молодь повинна вчитись в нього тому, що він робить на футбольному полі. У нас дуже талановита молодь, але коли її багато – не буде результату. З МЛС була пропозиція і в січні теж. Ми з ним домовились. У нас була абсолютно відверта розмова і ми прийшли до того, що він потрібен Динамо. Віталій такий хлопець, що для нього перш за все інтереси клубу, а тоді свої амбіції. Ми багато для нього зробили, він зробив багато для клубу. Тому я дуже радію, що ми підписали з ним нову угоду.

Шапаренко дуже-дуже сильно перехворів. У нього було запалення легень, і він набирає свої кондиції.

Всі хлопці хочуть поїхати за кордон – можу точно вам це сказати. Я нікого не тримаю, тому що є у нас є молоді хлопці. Той же Осипенко, у нас є футболісти, які можуть за рік-два заграти.

Хто міг подумати, що Михайленко буде незамінним? Він пограв, сьогодні виконує великий обсяг роботи на футбольному полі. І тренеру, і мені дуже подобається як він це робить.

Так, нам потрібно посилюватися, я це розумію, але потрібно брати футболістів, які вже будуть готові грати, тому що у нас достатньо гравців, які ще не готові. Зараз вони в U-19. Але не всі сьогодні хочуть їхати в Динамо навіть на велику зарплату. Були такі. Тому що вступають батьки і починаються ці розмови, що гарантуйте безпеку перш за все", — сказав Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.

Раніше Суркіс розповів про пропозицію Вулвергемптона щодо Володимира Бражка.