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Данило Каневцев поділився очікуваннями від кубкового матчу проти Динамо.

Воротар Буковини Данило Каневцев прокоментував майбутній півфінальний матч Кубка України проти київського Динамо.

"Вчора у команди був вихідний, а сьогодні ми гарно потренувалися після такого світлого свята – Великодня, ще й погода не може не тішити. Настрій у всіх дуже хороший! Завжди приємно грати з такими сильними командами як київське Динамо, і ми налаштовуємося на позитив.

Так, нас засмутив результат попереднього поєдинку проти Полтави, з якою ми зіграли внічию вдома, але зараз потрібно забути про ту гру і думати лише про прийдешню зустріч з Динамо. Ми готуємося до цього протистояння у звичному режимі. Звичайно, майбутній суперник – це гранд українського футболу, але не потрібно на цьому акцентувати свою увагу, бо так можна і перегоріти. Підготовка йде за планом, все як зазвичай.

Буковина повинна грати у свій футбол. Ми будемо намагатися гідно протистояти динамівцям та достойно виглядати на тлі такого суперника. Динамо — це зараз, мабуть, найсильніша команда в Україні. Вони впевнено лідирують у чемпіонаті і прагнуть виграти Кубок. Це топклуб, у складі якого багато іменитих футболістів.

Але ми нічого не боїмося. Ми розуміємо, якому супернику будемо протистояти, але не варто хвилюватися – потрібно виходити на поле і демонструвати свої найкращі якості. Тут на перший план виходить психологія. Якщо ти психологічно не готовий до матчу, то в такому випадку важко буде продемонструвати найкращі якості, найкращу гру. Особисто мені хотілося б виділити у складі Динамо Андрія Ярмоленка. Це досвідчений футболіст, зірка вітчизняного футболу, який пограв у європейських клубах, провів багато матчів за збірну України, а зараз є лідером "біло-синіх". У нього неймовірна ліва нога!

Дуже прикро, що ми не зможемо зіграти історичний півфінальний матч Кубка України на рідному стадіоні. Підтримка чернівецьких вболівальників на трибунах – фантастична! У нашому місті у середу було б справжнє футбольне свято. Сумно, що не зіграємо на стадіоні Буковина, але дуже сподіваюся, що наші вболівальники приїдуть до Львова та підтримають нас. Чернівчани, дуже сподіваємося на вашу палку підтримку! Разом ми – сила!", — наводить слова Каневцева прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Буковина – Динамо Київ відбудеться завтра, 23 квітня, о 16:00.