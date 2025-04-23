Україна

Денис Янаков поділився своїми думками після гри з Вересом.

Вінгер одеського Чорноморця Денис Янаков прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Вереса (1:2).

"Думаю, нам не вистачило другого забитого м'яча. Якщо забили би, довели б гру до перемоги. Забили швидкий м'яч, трохи не повірили своєму щастю. А якось все змінилось.

Ушкодження Ракіцького вплинуло на негативний результат? Звісно вплинуло. Тільки він залишив поле, ми відразу пропустили. Два м'ячі пропустили. Коли людина була на полі, то позаду було все спокійно, надійно. Він пішов, це вплинуло на нас.

Дійсно, мій гол вийшов хороший. Вони побігли пресингувати, ми вибили м'яч. Точно це зробили. Я його прийняв. Скажу, що на тренуваннях це постійно відпрацьовуємо. Кожного дня. Добре, що вдалося забити такий гол.

Особисті досягнення трохи підіймають настрій і моральний дух мій. Хочеться ще більше працювати і приносити користь команді", — наводить слова Янакова прес-служба клубу.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 25 туру УПЛ.