Україна

Юриста з багаторічним досвідом обрано на посаду під час XXVII Конгресу УАФ.

На черговому Конгресі Української асоціації футболу делегати ухвалили важливе кадрове рішення. У зв’язку з добровільною відставкою Павла Бойчука з посади першого віцепрезидента УАФ, його повноваження було офіційно припинено.

Новим першим віцепрезидентом обрано Артема Стоянова — юриста, який має багаторічний досвід у футбольній юридичній сфері, колишнього заступника голови Контрольно-дисциплінарного комітету та чинного члена виконкому УАФ. Його кандидатура отримала підтримку більшості присутніх на Конгресі.

Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко висловив довіру Сергію Реброву.