Україна

Матч закінчився сенсаційною поразкою "гірників".

Комітет арбітрів УАФ прокоментував скандальну ситуацію, коли арбітри незарахували забитий м'яч донецького Шахтаря у матчі 25 туру УПЛ проти Колоса (2:4), який пройшов 19 квітня.

Нагадаємо, тоді суддям ВАР знадобилося десять хвилин для ухвалення рішення, чим був дуже незадоволений головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Незарахування голу сталося у зв’язку з порушенням Правил гри — положенням "поза грою" у гравця ФК Шахтар. Згідно з протоколом та рекомендаціями для ВАА, обов’язковою є перевірка ним початкової фази атакувальних дій для кожного забитого голу (від перехоплення м’яча до забитого м’яча у ворота).

В цьому епізоді при перевірці ВАА розвитку атаки гравцями Шахтаря було виявлено втручання у гру гравця Шахтаря № 6, який перебував у положенні "поза грою", після чого було забито м’яч у ворота ФК Колос. У зв’язку з тим, що в машині ВАА виникли технічні проблеми, які не давали можливості графічно підтвердити положення "поза грою" у вищевказаного гравця, знадобилося багато часу для підтвердження рішення щодо відміни голу. Цей час був повністю компенсований наприкінці матчу.

Шахтар — Колос 2:4 Відео голів та огляд матчу

При технічному встановленні позначок та ліній комп'ютер у цифровому значенні підтверджував, що гравець Шахтаря № 6 перебував у положенні "поза грою". Однак графічно, через збій у системі фіксації офсайдних ліній, цього відобразити не вдалося (на графіці лінії відображалися в некоректній позиції, однак сам факт положення "поза грою" технічно був підтверджений цифрами).

На жаль, така кількість втраченого часу дійсно порушує динаміку гри, але головною метою використання системи ВАА є кінцеве правильне рішення.

Комітет арбітрів уже зробив відповідне звернення до технічного підрядника у зв’язку з технічним збоєм у роботі системи", — сказано у заяві УАФ.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 25 туру УПЛ.