Україна

Шикарний сезон команди Ротаня.

Олександрія в рамках 26-го туру української Прем'єр ліги мінімально перемогла Інгулець (1:0).

Завдяки цій перемозі команда Руслана Ротаня гарантувала собі мінімум бронзові медалі чемпіонату України сезону-2024/25. Житомирське Полісся, яке йде на четвертій сходинці УПЛ, втратило будь-які шанси на потрапляння до трійки найкращих за підсумками сезону.

Зазначимо, що Олександрія в своїй історії лише одного разу здобувала медалі української першості. У кампанії-2018/19 на той момент команда під керівництвом Володимира Шарана завоювала бронзу.

Наразі Олександрія йде на другому рядку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 60 очок після 26 зіграних матчів. Вони відстають від лідируючого Динамо на три пункти, але кияни мають одну гру в запасі.

Раніше повідомлялося, що Олександрія до кінця сезону втратила Безерру.