Україна

Форвард львівської команди поділився своїми думками після гри з "моряками".

Нападник львівського Руху Юрій Климчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Чорноморця (2:1).

"Це дуже важливий для мене гол. Після відновлення від важкої травми я тривалий час не міг відзначитись. Тому хочеться, щоб цей гол став початком майбутньої гольової серії. Це взяття воріт також хочу присвятити своїй дружині, адже вона дуже мене підтримувала і не дала зневіритись у собі.

Ми з Віталієм Холодом багато працюємо над такими передачами і виходом з оборони в атаку. Він може віддати якісний дальній пас, тож я рухався спочатку до нього, але змінив напрям і побіг за спину супернику. Добре, що Віталій та я відчуваємо один одного на полі і можемо розіграти таку комбінацію.

Рух відповідально готувався до матчу з Чорноморцем. Команда розбирала гру суперника, їхні сильні та слабкі сторони. Відтак ми заслужено перемогли, бо були готовими до цього поєдинку", — наводить слова Климчука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Рух.