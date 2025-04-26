Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками перед грою з "біло-синіми".

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував майбутній матч УПЛ проти київського Динамо.

"Якщо я не помиляюся, ми теж були командою, яка в протистояннях з Динамо в чемпіонаті України зуміла їм завдати їхньої останньої поразки. Мушу відзначити, що Динамо дійсно перебуває в чудовій формі, має це неймовірне досягнення, і я можу лише відзначити їх компліментами. Насправді ми з нетерпінням чекаємо цієї гри, на нас очікує цікаве протистояння. І, звісно, ми як команда, що завжди бореться за найвищі цілі, ставитимемо собі за мету перервати їхню чудову серію без поразок в чемпіонаті.

Різник у найкращій формі. Ви можете пригадати його останній матч у Кубку України, де він відіграв чудово та надійно закрив ворота на замок. Він цілковито готовий до поєдинку. Ми не маємо проблем із кадровою ситуацією і підходимо в оптимальній формі до завтрашнього протистояння.

Ми всі не можемо вже дочекатися протистояння. Звісно ж, атмосфера максимально бойова – ми готові дати бій. Ви запитували про наших бразильських гравців, тож вони, як і ми всі, в очікуванні цієї видатної події. Для них кожна гра важлива, так само як і для мене та всіх інших представників команди. І можу запевнити, що з підготовкою, з настроєм проблем немає ні в кого.

Судаков справді фантастичний гравець, невіддільна частина нашої команди. Як ви влучно зауважили, він справді може вийти на заміну і цілковито перевернути хід подій на нашу користь. Щодо його участі у завтрашньому матчі, то я не можу поки що запевнити вас. Гадаю, ми проаналізуємо сьогоднішнє тренування, подивимося, як він почуватиметься завтра, і вже безпосередньо перед грою ви побачите, чи буде він у стартовому складі. Можу сказати, що Судаков сьогодні не займатиметься з командою, а проведе індивідуальне тренування. Також завтра перед грою він проведе невеличку окрему розминку, і вже безпосередньо за її підсумками ми зможемо вирішити: він готовий розпочати матч у старті чи залишиться на лаві запасних.

Тактичні сюрпризи для Динамо, що можуть змінити перебіг гри? Багато. Багато сюрпризів, але я не розповім вам про них. Ви все зможете побачити завтра. Безумовно, дербі – це особливе протистояння, до якого ми готуємося з непересічною пристрастю. Ми ретельно розбирали опонента, переконаний, що і вони також добре розібрали нас, отже, на нас чекає дуже цікаве як тактичне, так і стратегічне протистояння. І слід наголосити, що в таких матчах, як завтрашній, на перше місце виходить не стільки тактика чи стратегія, а те, хто кого перебігає, хто буде більш готовий ментально і хто краще викладатиметься на полі", — наводить слова Пушича прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо Київ відбудеться завтра, 27 квітня, о 18:00 за Києвом.