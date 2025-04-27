Реалії "гірників" у цьому сезоні.
Георгій Судаков, getty images
27 квітня 2025, 10:48
Головна зірка донецького Шахтаря Георгій Судаков висловився про цілі команди на заключну частину сезону. Його слова наводить УПЛ ТБ.
"Готуємось до Динамо, як до звичайного матчу. За кожну перемогу в УПЛ дають три очки. Для нас, звісно, це принциповий поєдинок. Але таким самим принциповим буде й наступний.
Звичайно, для вболівальників це може бути важлива перемога. Тим паче ми вже кілька років поспіль не програємо киянам. Дійсно принциповий матч для кожного вболівальника Шахтаря.
Звісно, турнірне становище в нас не найкраще. Однак, ми маємо боротись якщо не за чемпіонство, то хоча б за другу сходинку. А до Олександрії зараз сім очок", – сказав Судаков.
Матч між Шахтарем та Динамо відбудеться сьогодні, о 18:00 за київським часом.