Україна

Реалії "гірників" у цьому сезоні.

Головна зірка донецького Шахтаря Георгій Судаков висловився про цілі команди на заключну частину сезону. Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Готуємось до Динамо, як до звичайного матчу. За кожну перемогу в УПЛ дають три очки. Для нас, звісно, це принциповий поєдинок. Але таким самим принциповим буде й наступний.

Звичайно, для вболівальників це може бути важлива перемога. Тим паче ми вже кілька років поспіль не програємо киянам. Дійсно принциповий матч для кожного вболівальника Шахтаря.

Звісно, турнірне становище в нас не найкраще. Однак, ми маємо боротись якщо не за чемпіонство, то хоча б за другу сходинку. А до Олександрії зараз сім очок", – сказав Судаков.

Матч між Шахтарем та Динамо відбудеться сьогодні, о 18:00 за київським часом.