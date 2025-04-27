Україна

Тренер залишився незадоволений поведінкою своїх гравців.

Наставник Динамо U19 Ігор Костюк поділився враженнями від виїзного матчу проти донецького «Шахтаря», у якому кияни перемогли з рахунком 1:0

"Чотири очки, на які ми випереджаємо Шахтар, ще ні про що не свідчать, адже попереду залишилося ще чотири тури, і їх ще потрібно виграти. Звісно, після перемоги емоції позитивні, адже це була дуже важлива гра. Готувалися до неї, те, про що домовлялися, і той план на гру, який ми обрали, спрацювали. Ми не давали команді суперника створювати моменти, водночас самі мали три-чотири нагоди, щоб забити. Але 1:0 – це теж перемога, маємо три очки до скарбнички, й тепер відпочинемо після матчу.

Що призвело до вилучень наприкінці зустрічі? Це не личить нашим гравцям, будемо розмовляти про це та застосовувати штрафні санкції, тому що свої емоції потрібно контролювати незалежно від того, як поводиться суперник.

М’яч вилетів до нашої лави запасних, їхній центральний захисник забіг на неї, почав штовхатися та бити наших гравців, а вони, звісно, почали відповідати. У підсумку отримали червоні картки.

Що важче – виграти чемпіонство минулого сезону чи зараз його підтвердити? Вигравати чемпіонство – це не самоціль. Звісно, для гравців цього сезону великим досвідом була Юнацька Ліга УЄФА. Ви бачили, як ми провели осінню частину, як грали з Аталантою, коли нам трохи не пощастило. А самоціль – це розвиток футболістів, щоб вони росли у футбольному плані та поповнювали основний склад першої команди. Зараз дуже багато наших вихованців є провідними виконавцями у дорослій команді й грають у збірній України. Тож школа Динамо працює", — сказав Костюк.