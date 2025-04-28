Україна

Наставник луганської команди розповів про психологічні труднощі після обстрілів і підготовку до важливих матчів.

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу своєї команди над Лівим Берегом. Він підкреслив важливість результату після двох поразок поспіль, що сильно позначилися на психологічному стані футболістів.

"Вітаю свою команду та вболівальників із перемогою. Це був важливий успіх. Психологічно було важко, але ми показали гарну гру. Єдине — потрібно було спокійніше доводити матч до кінця", — зазначив Бартулович.

Також тренер розповів про насичений календар: команда вже завтра розпочне підготовку до догравання матчу проти Інгульця, де луганці програють 0:1. Попереду ще поєдинки проти ЛНЗ, Шахтаря, Полісся та Карпат.

Не обійшов Бартуловіч увагою і складну ситуацію через нічний обстріл: "Всім важко, особливо іноземцям. Але вони з нами вже довгий час і, на жаль, звикли. На базі є бомбосховище, куди ми ходимо", — сказав тренер.