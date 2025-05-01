Україна

Наставник луганчан поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Інгульця (0:1).

Нагадаємо, вчора, 30 квітня, команди вийшли на поле, щоб дограти 45 хвилин, які не вдалося провести в початкову дату через постійні повітряні тривоги.

"Бажання може і було великим, але багато не виходило. Хотіли відігратися. Було і бажання, і можливості, але не забили.

Дуже важко. Є нюанси з протоколом: хто може грати, хто не може. Було 45 хвилин у нас, де треба було краще зіграти. Треба було дещо спокійніше діяти і краще виконати той момент, який у нас був", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Зоря.