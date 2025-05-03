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Бразилець поділився враженнями від перемоги над Чорноморцем.

Півзахисник донецького Шахтаря Невертон прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (3:0).

"Насамперед я відчуваю вдячність за можливість знову вийти на футбольне поле, відзначитися двома забитими мʼячами в дуже важливий для Шахтаря момент та допомогти команді. Тому радий як своєму особистому здобутку, так і командній перемозі.

Дійсно, доволі непростий видався перший тайм: опонент був кваліфікований і виставив лінію з п’яти захисників, що ускладнювало нам просування мʼяча та можливість створювати атаки. Важливо, що ми тримали той темп, який був нам потрібний, також добре зіграли під час стандартів – усі виконали персональну опіку й установки тренера. І вже в другому таймі ми зуміли безпосередньо дотиснути суперника.

Мій гол? Якщо не помиляюся, наш лівий захисник Педро Енріке отримав мʼяч, просунувся з ним та виконав пас на Егіналду, той також пробіг дуже впевнено, після віддав чітку передачу мені на фланг, де я забігав на швидкості й зумів прибрати опонента та пробити в правий кут. Обидва голи дуже схожі.

Звісно, це дуже потрібні голи саме в контексті моєї впевненості та в цілому для командної перемоги. Гадаю, ці забиті мʼячі допоможуть мені бути більш упевненим у власних силах та сприятимуть моєму розвитку в Шахтарі, а також стануть важливими в нашій боротьбі в чемпіонаті й перед фіналом Кубка України.

У мене гарні розмови із Крісом ван дер Верденом, одним із помічників Містера, який завжди мене підтримує, намагається дати певні настанови. І він завжди наголошує, що впевнений у мені та відчуває, що я залишу поле або з результативними діями, або з гарним перформансом. І цього разу саме так і сталося.

Майбутні травневі матчі Шахтаря? – Звичайно ж, передусім очікую позитивного результату. Ми всі націлені на максимально хороший результат для нас, включно з фіналом Кубка України та з іншими трьома іграми, що залишилися в чемпіонаті", — наводить слова Невертона прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець – Шахтар.